«Евровидение-2021» пройдет со зрителями

Власти Нидерландов разрешили огранизаторам «Евровидения» провести конкурс в присутствии зрителей. Это делается для того, чтобы проверить возможность проведения безопасных массовых мероприятий в период пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

На всех девяти мероприятиях песенного конкурса - шести репетициях, двух полуфиналах и финале - смогут присутствовать до 3,5 тысячи зрителей. Все болельщики должны будут предоставить организаторам отрицательный ПЦР-тест на Covid-19.

При этом из-за того, что путешествия в период пандемии осложнены, власти Нидерландов предполагают, что большинство зрителей составят граждане этой страны.

Организаторы «Евровидения» все же не исключают, что при ухудшении эпидемиологической обстановки им придется провести песенный конкурс за закрытыми дверями. Фото ytimg.com