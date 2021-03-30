Объявлена дата выступления певицы Манижи на «Евровидении»

Певица Манижа выступит в первом полуфинале «Евровидения-2021» 18 мая под третьим номером. Об этом сообщается на официальном сайте песенного конкурса.

В первом полуфинале выступят представители 16 стран. Помимо Манижи, на сцену поднимутся участники из Украины, Литвы, Азербайджана, Израиля, Швеции и других государств.

Второй полуфинал состоится 20 мая, в нем выступят 17 стран. Финал конкурса запланирован на 22 мая. В него попадут по 10 стран из каждого полуфинала. Автоматически в финал «Евровидения» пробились Нидерланды - хозяева конкурса, а также представители «большой пятерки» - Франции, Германии, Великобритании, Италии и Испании. Всего в финале выступят 26 участников.

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме. Фото twimg.com