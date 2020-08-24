Легковой автомобиль загорелся после аварии на трассе «Сортавала»

На федеральной трассе «Сортавала» 23 августа в 22:20 столкнулись «Хендай Солярис» и «Рено Дастер».

По информации дорожной полиции, за рулем автомобиля «Хендай» находилась 52-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения. Легковушка столкнулась с «Рено», который выехал с второстепенной дороги и двигался в попутном направлении.

В ДТП травмы получили два пассажира «Рено Дастер» - 47-летняя женщина и 57-летний мужчина. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

По сообщению ИА «Республика», автомобиль «Хендай» после столкновения загорелся. Огонь полностью уничтожил легковушку.

Фото: ГИБДД Карелии