24 августа 2020, 12:06
Легковой автомобиль загорелся после аварии на трассе «Сортавала»
В ДТП с участием нетрезвой женщины пострадали два человека
На федеральной трассе «Сортавала» 23 августа в 22:20 столкнулись «Хендай Солярис» и «Рено Дастер».
По информации дорожной полиции, за рулем автомобиля «Хендай» находилась 52-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения. Легковушка столкнулась с «Рено», который выехал с второстепенной дороги и двигался в попутном направлении.
В ДТП травмы получили два пассажира «Рено Дастер» - 47-летняя женщина и 57-летний мужчина. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.
По сообщению ИА «Республика», автомобиль «Хендай» после столкновения загорелся. Огонь полностью уничтожил легковушку.
Фото: ГИБДД Карелии