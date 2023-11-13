13 ноября 2023, 20:58
Легковой автомобиль попал под грузовик в Петрозаводске
Авария на Лесном проспекте произошла сегодня вечером и попала на видео
Сегодня вечером в Петрозаводске легковой автомобиль попал под грузовик. Инцидент произошел на Лесном проспекте и попал на видео.
Ролик опубликовал паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии», видео также содержит запись с регистраторам, на которой запечатлены последствия столкновения.
В кадре видно, как грузовик и легковой автомобиль движутся параллельно, но легковушка немного выбирается вперед, а затем в нее врезается большегруз. // фото скриншот с видео