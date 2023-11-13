Легковой автомобиль попал под грузовик в Петрозаводске

Сегодня вечером в Петрозаводске легковой автомобиль попал под грузовик. Инцидент произошел на Лесном проспекте и попал на видео.

Ролик опубликовал паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии», видео также содержит запись с регистраторам, на которой запечатлены последствия столкновения.

В кадре видно, как грузовик и легковой автомобиль движутся параллельно, но легковушка немного выбирается вперед, а затем в нее врезается большегруз. // фото скриншот с видео