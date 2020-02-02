Легковой автомобиль на скорости влетел в микроавтобус в Петрозаводске

Дорожная авария с участием очередного «гонщика» произошла в субботу днем, 1 февраля, на Ровио, сообщает паблик «ДТП ПТЗ».

На видео видно, как легковой автомобиль, несущийся на большой скорости, пытается запоздало обойти автомобиль, остановившийся перед поворотом.

Маневр не проходит бесследно: машину сначала заносит по ходу движения, а затем разворачивает на встречную полосу, по которой движется микроавтобус. В итоге происходит столкновение, от которого виновника аварии выносит на дворовую территорию соседнего дома.

Момент происшествия запечатлели камеры компании «Сампо.ру».