12 января 2020, 10:35
Легкоатлет из Петрозаводска взял «серебро» в «Рожденственской гонке»
Андрей Лукин посоревновался с сильнейшими спортсменами страны
Петрозаводчанин Андрей Лукин завоевал второе место в московских соревнованиях «Рождественский кубок». Об успехах легкоатлета из карельской столицы сообщил сайт «Петрозаводск спортивный».
Мастер спорта России по легкой атлетике Андрей Лукин занял второе место на дистанции 300 метров с результатом 34,64 секунд. Кроме того, пятый результат в прыжках в длину показала Александра Евстюнина (584 см).
Традиционные соревнования состоялись в легкоатлетическом манеже Олимпийского центра имени братьев Знаменских. В них приняли участие сильнейшие спортсмены Москвы и всей России.