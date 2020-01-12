Легкоатлет из Петрозаводска взял «серебро» в «Рожденственской гонке»

Петрозаводчанин Андрей Лукин завоевал второе место в московских соревнованиях «Рождественский кубок». Об успехах легкоатлета из карельской столицы сообщил сайт «Петрозаводск спортивный».

Мастер спорта России по легкой атлетике Андрей Лукин занял второе место на дистанции 300 метров с результатом 34,64 секунд. Кроме того, пятый результат в прыжках в длину показала Александра Евстюнина (584 см).

Традиционные соревнования состоялись в легкоатлетическом манеже Олимпийского центра имени братьев Знаменских. В них приняли участие сильнейшие спортсмены Москвы и всей России.