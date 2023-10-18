18 октября 2023, 12:39
Общество

Ларьки с овощами и пирожками появятся на улицах Петрозаводска

Городские власти объявили аукцион

Ларьки овощами и пирожками могут в скором времени  появиться на нескольких улицах столицы Карелии.

В Соломенном перед наплавным мостом хотят поставить небольшой павильон, где будут продавать овощи и фрукты.

На Онежской Флотилии у дома №26 хотят установить торговый павильон с выпечкой и кондитерскими изделиями. У дома №30 на Невского планируют установить остановку с павильоном, где бы торговали напитками, кондитерскими изделиями и выпечкой.

Городские власти объявили аукцион по размещению нестационарных торговых объектов. // фото freepik.com/ azerbaijan_stock

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новости петрозаводска
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овощи
выпечка
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