18 октября 2023, 12:39
Ларьки с овощами и пирожками появятся на улицах Петрозаводска
Городские власти объявили аукцион
Ларьки овощами и пирожками могут в скором времени появиться на нескольких улицах столицы Карелии.
В Соломенном перед наплавным мостом хотят поставить небольшой павильон, где будут продавать овощи и фрукты.
На Онежской Флотилии у дома №26 хотят установить торговый павильон с выпечкой и кондитерскими изделиями. У дома №30 на Невского планируют установить остановку с павильоном, где бы торговали напитками, кондитерскими изделиями и выпечкой.
Городские власти объявили аукцион по размещению нестационарных торговых объектов. // фото freepik.com/ azerbaijan_stock