Ларьки с овощами и пирожками появятся на улицах Петрозаводска

Ларьки овощами и пирожками могут в скором времени появиться на нескольких улицах столицы Карелии.

В Соломенном перед наплавным мостом хотят поставить небольшой павильон, где будут продавать овощи и фрукты.

На Онежской Флотилии у дома №26 хотят установить торговый павильон с выпечкой и кондитерскими изделиями. У дома №30 на Невского планируют установить остановку с павильоном, где бы торговали напитками, кондитерскими изделиями и выпечкой.

Городские власти объявили аукцион по размещению нестационарных торговых объектов. // фото freepik.com/ azerbaijan_stock