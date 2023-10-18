Еду без ветеринарных документов продавали на ярмарке в Петрозаводске

Сельскохозяйственная ярмарка проходила в Петрозаводске с 7 по 15 октября. Оказалось, участники допустили множество нарушений. Так, у 13 предпринимателей не было ветеринарных сопроводительных документов на их продукцию, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Бизнесмены продавали мед, рыбу, сыр, колбасные изделия без необходимых сертификатов. Один предприниматель не только не имел ветеринарных сопроводительных документов, но и не был зарегистрирован в системе «Цербер».

Также предприятие продавало на ярмарке мед, но предварительно не сделало анализ продукции на токсичные элементы, пестициды и лекарственные препараты.

Россельхознадзор Карелии выдал юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предостережения о недопустимости нарушения требований законодательства. // фото: wavebreakmedia_micro/ freepik.com