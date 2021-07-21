Лахденпохья в борьбе за туристов составила конкуренцию Ялте

Сервис бронирования жилья для отдыха определил самые популярные регионы и населенные пункты, куда люди едут, чтобы провести время в деревянном экодоме или коттедже. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на TVIL.RU.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха летом 2021 года. Как выяснилось, путешественники чаще всего заселяются в экодома на берегу реки или озера. Самые популярные направления для такого отдыха — Крым, Краснодарский край, Карелия, Башкирия, Тверская область.

В десятку самых востребованных для летнего отдыха городов вошли сразу два населенных пункта Карелии – Лахденпохья и Петрозаводск. С ними соперничают Евпатория, Ялта, Феодосия, Ейск, Анапа, Должанская, Банное и Осташков. // Фото: dostop.ru