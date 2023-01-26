Купившего на «Авито» водительские права петербуржца осудили в Карелии

Житель Северной столицы летом прошлого года купил на сайте «Авито» водительские права «В, В1, С, С1, М».

В декабре его остановили кемские инспекторы ДПС. В ходе проверки водительских прав выяснилось, что удостоверение поддельное. Было возбуждено уголовное дело. 19 января суд в Кеми признал петербуржца виновным в приобретении, хранении и перевозки в целях использования, заведомо поддельного удостоверения.

Суд приговорил мужчину к четырем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Ему также запретили менять постоянное место жительства без уведомления специализированного госоргана. Приговор еще не вступил в силу. // фото unsplash.com