Культурные коды Петрозаводска, или Что надеть в театр

Петрозаводск — город театральный. Население меньше 300 тысяч, при этом у нас четыре государственных театра, один профессиональный негосударственный, несколько театральных студий. В новогодние праздники горожане, естественно, ходили на представления чаще, чем обычно. Наверное поэтому в социальных сетях развернулась мощная дискуссия: а в какой одежде нужно приходить в театр? Мы почитали комментарии, услышали различные, порой диаметрально противоположные мнения, а затем обратились к профессионалам — театральным менеджерам. Попробуем все вмсесте ответить на вопрос «Существует ли в Петрозаводске дресс-код для театра?».

Тему задала петрозаводчанка, сводившая детей на новогодний спектакль. Авторскую орфографию сохраняем, но напоминаем, что одежду на себя надевают (есть простое мнемоническое правило: надеть одежду, одеть Надежду).

«Уважаемые родители, не одевайте в театр спортивные костюмы, вы и ваши дети выглядите в них нелепо и ни к месту. Это не культурно... Сегодня на детском новогоднем представлении были замечены такие персонажи... стыдуха за вас».

Вопрос уместности спортивной одежды в культурных учреждениях задел за живое любителей подискутировать в паблике «Подслушано в ПТЗ». Посыпалось множество комментариев, где «треники» стали ключевым словом.

«Насчет одежды для театра, только в Петрозаводске одеваются «спорт+непонятно что», про прически умолчим. На замечания реакция неадекватная, хочу и приду как мне удобно. Провинция. В Санкт-Петербурге летом была в театре - дамы приходят сплошь наряжены, платья, сумочки, макияж, мужчины одеты им под стать. Культурная столица. А у нас треники...».

«Булгаков и Шариковы. Мы на баррикадах и с пеной у рта защищаем наши культурные ценности. Но на "великий и могучий" сами наплевали... Говорю, как удобно, хожу, в чем удобно, веду себя, как мне удобно... Поход в театр, музей, ресторан, филармонию - это культурное мероприятие. Одеваться и вести себя тоже надо там культурно. Многодетная семья, нет денег на одежду? Но на праздники в детском саду и в школе ваши дети же не в трениках идут?».

«Насколько я знаю, на некоторых предприятиях выдают бесплатные билеты в театры на родителей и детей. Почему посреди новогодних выходных люди не могут прийти на представление с детьми в том, в чем им удобно? Да и вы не подумали о том, что у детей тоже есть свое мнение и они могли просто не надеть рубашки и брюки к примеру?».

«Вспомните советский фильм "Девчата". В глухом лесу девушки без образования (они там в вечерней школе после работы учились) в клуб ходили в туфлях, красивых платьях, с макияжем и бижутерией. Я за последние три года хожу только на детские спектакли с дочкой. Пойти на спектакли для взрослых тоже нет времени: дочку оставить не с кем. Но для нас с дочкой поход в театр - это праздник. Мы к нему готовимся заранее, одеваемся красиво, берем с собой сменную обувь (не на шпильках. я их тоже не могу носить), прически наводим.... Это и есть - культура!».

Что есть культура, а что нет? Не беремся сами отвечать на этот сложный вопрос, переложим ответственность на тех, кто в театрах работает.

Наталья Крылова

Наталья Крылова, заведующая литературно-драматургической частью Театра кукол, например, считает, что есть негласная градация петрозаводских театров. И пойти на представление в Музыкальный или на елку в «куклы» - это две большие разницы, как говорят в Одессе.

«Театр демократизировался, и это отразилось на одежде зрителей. Впрочем, это зависит и от конкретного театра. Так Музыкальный театр - это иное бытие, и там на премьере всегда можно встретить мужчин в костюмах и женщин в вечерних платьях и туфлях. Празднично освещенное здание с колоннами требует как-то подняться над бытом: по мраморным лестницам лучше ходить во второй обуви и отражаться в зеркалах фойе приятнее в мехах и шляпках. В Национальном театре мы чаще видим сдержанно одетых леди в деловых костюмах. В театре «Творческая мастерская», который по-прежнему занимает нишу молодежного театра, - зрители в одежде casual. Радостно, что в Театре кукол родители обычно переодевают детям обувь - особенно на новогодних елках».

Строгого театрального дресс-кода не существует, подтверждает Наталья Крылова. Но нельзя сказать, что завлит театра не замечает, в чем приходят люди и как себя ведут. Сложные ситуации, к счастью, бывают редко.

«В Театре кукол бывают мамы в шапках и папы в куртках. Как правило, это те, кто получил билеты от работы и ходит в театр нечасто. Очень редко бывают случаи, когда такие родители ведут себя агрессивно и отказываются снимать верхнюю одежду. В этом случае, а также в случае, если одежда грязная и от родителя пахнет алкоголем, администратор имеет право их не пустить. На практике почти всегда удается договориться, ведь если мама и папа находят в себе силы привести ребенка на елку, то не в правилах театра лишать ребенка праздника».

Наталья Жемгулене

Руководитель литературно-драматургической части Национального театра Наталья Жемгулене не припомнит случая, чтобы зрителя не пустили на представление из-за одежды. Согласна с тем, что сам театр определяет публику: на оперу и балет приходят в вечерних платьях, в классический буржуазный театр - нарядно, но уже посвободнее, а в современные, молодежные, андеграундные театры прийти в мехах и бриллиантах было бы странно, но эти разделения все равно условны.

«Может быть, для кого-то спортивный городской стиль неприемлем, но я не вижу ничего криминального в худи, джогерах и кроссовках. Я убеждена, что человек, идя в театр, точно не наденет специально неподходящую одежду, скорее наоборот - старается нарядиться, а результат зависит уже от вкуса и достатка. На одном и том же спектакле я, например, могу увидеть в зале и бриллианты с декольте, и джинсы со свитером, но ни то, ни другое не вызывает у меня какой-то особой реакции - самое важное и интересное в театре происходит на сцене».

Надежда Громова

Как одеваться в театр - сегодня каждый решает для себя сам, считает заместитель директора Музыкального театра Карелии Надежда Громова. В одном зале могут оказаться рядом и зрители в вечерних платьях, и публика в повседневной одежде. И все-таки интуитивно петрозаводчане придерживаются правила: чем ближе к сцене, тем строже дресс-код. На «галерке» часто одеты проще, чем дамы из партера. Премьера тоже повышает градус нарядности: на премьерных показах, на спектаклях в праздничные дни всегда больше женщин в красивых платьях, мужчин в костюмах.

"У нас в театре много гостей из других городов, в том числе и из Москвы, и Санкт-Петербурга, и они отмечали неоднократно, что Петрозаводск сохранил традицию одеваться в театр как на выход, хотя много где она утрачена в наше время. Причем, ее придерживаются не только зрители старшего возраста. Среди молодежи (а с появлением Пушкинской карты молодых зрителей у нас в театре значительно прибавилось) много девушек в выходных платьях и даже юношей с бабочками. Те же, кому комфортнее быть одетым «по-простому», могут и в театре не изменять привычному образу - сегодня это вполне допустимо".

Снежана Слепкова

Главное в выборе наряда, когда идешь в театр или на концерт — уместность, считает PR-менеджер театра «Творческая мастерская» Снежана Слепкова. В какие-то роскошные театры зрители приходят не только посмотреть спектакль, но и показать себя - красивого, элегантного, ухоженного. Снежана это называет - "сходить поотражаться в зеркалах". Желание особенно эффектно выглядеть в таких случаях вполне понятно, поскольку выход в театр - в том числе и светское мероприятие.

«Но нужно учитывать, что театр во всем мире стремительно демократизируется, поэтому лакшери-платья и смокинги, наверное, не везде и не всегда будут выглядеть органично. В том же Мариинском театре на вечерних спектаклях я видела совершенно разную публику, в том числе - в совершенно обычной одежде, без пафоса и роскоши. Поход в "Творческую мастерскаю", например, не предполагает какого-то особого дресс-кода, главное, чтоб внешность не вызывала вопросов. "Треники", конечно, вопросы вызовут. Но я не помню, чтобы к нам в театр кто-то приходил в таком виде».

Спортивный стиль, с легкой руки дизайнеров по всему миру, плотно вошел в нашу жизнь, его уже называют новой классикой. Некоторые представители молодежи даже не поймут, о чем речь — все, что угодно, только не «треники». А что тогда?! Парни и девчонки живут в этих мягких удобных штанах, в них работают, в них же и отдыхают.

А петрозаводские театры, как мы поняли, очень демократичные. Они просто любят свою публику и ждут ее с нетерпением на все спектакли. Задача минимум для зрителей — прийти в театр трезвыми и снять верхнюю одежду в гардеробе. С остальным, скорее всего, проблем не будет. Но треники на всякий случай оставьте дома! // Фото: Надежда Громова, Наталья Жемгулене, Наталья Крылова, Снежана Слепкова, Михаил Никитин, Людмила Корвякова.