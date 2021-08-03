Кудрин предложил способ, позволяющий в два раза снизить бедность

План борьбы с бедностью россиян обнародовал руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. По его мнению, сократить число неимущих примерно вдвое помогут адресные выплаты, передает РБК.

Кудрин полагает, что нужно направить на субсидии около нескольких сотен миллиардов рублей. Для государства такая помощь гражданам вполне посильна, подчеркнул он.

Целевые выплаты определенным группам россиян, могли бы довольно быстро, а главное, кардинально изменить ситуацию. Сейчас в России 12,1 процента бедных, это больше 17 миллионов человек.

Большая часть - это семьи с детьми», —- подчеркнул Кудрин. Он отметил, что правительство уже начало выплачивать этой категории населения «адресные» деньги.

Однако, по его словам, средства должен частично предоставлять федеральный центр, для региональных бюджетов такие расходы порой непосильны. // Фото: 777jew/pixabay