Чиновники рассказали о поражении в борьбе с нелегальным турбизнесом

В Петрозаводске десятки людей незаконно занимаются туристическим бизнесом, но привлечь их к ответственности фактически невозможно. Об этом рассказали на планерном совещании в мэрии карельской столицы. Чиновники утверждают, что их полномочий не хватает даже для того, чтобы зафиксировать правонарушение, а когда это все же происходит, суды не всегда встают на сторону проверяющих.

Проблемой поделилась начальник отдела оперативного контроля инспекции налоговой службы по Петрозаводску Ирина Лебедева. Ее коллеги изучили почти полторы сотни объявлений о сдаче в наем домов, услугах экскурсоводов, перевозке туристов, аренде бань, лодок и так далее. Оказалось, что большинство оказывают услуги нелегально.

– В процессе обзвона по этим объявлениям установлено, что зарегистрированных из тех, кто подал, 31 процент, – сообщила Лебедева.

Трудности начинаются уже на этапе установления лиц, дающих объявления. Сотрудник налоговой инспекции посетовала, что нарушители не помогают себя изобличать.

– Проблема в том, что люди отказываются давать информацию, причем в грубой форме. Очень часто люди отказываются что-то о себе говорить либо заявляют, будто не осуществляют деятельность.

"Чтобы мы достигали какого-то результата, хотелось бы, чтобы в этих объявлениях была хоть какая-то информация. Но, раз информации нет, результаты не очень хорошие..."

– сказала Ирина Лебедева.

Надзорные органы проводят рейды, но эффективность их стремится к нулю. Так, если говорить о гостевых домах или квартирах для туристов, в большинстве случаев сдаваемые помещения находятся в частности собственности, и заходить в них можно только с согласия владельца. Люди же категорически отказываются пускать проверяющих, утверждая, что помещение в аренду не сдается, а живут здесь либо они сами, либо их родственники.

– В июне мы проводили такой рейд по трем адресам. Приезжаем на адрес, там проживают собственники, отказываются нас впускать – а у нас и нет прав входить в их дом; отказываются признавать, что помещения сдаются, хотя в объявлениях такая информация есть, – рассказала Ирина Лебедева.

Единственный выход – контрольная закупка. Однако и этот метод дает сбой.

– В ноябре мы делали контрольную закупку по перевозке, заплатили две тысячи рублей. Проверка проводилась совместно с ГИБДД. Составили протокол о том, что физическое лицо не зарегистрировано в качестве предпринимателя.

"Направили в материалы в суд, причем приложили объявления об оказании услуг. Однако суд принял решение о том, что мы не доказали систематичность перевозок. И лицо к ответственности не привлекли",

– пожаловалась сотрудник налоговой службы.

Интересно, что стало с бюджетными двумя тысячами, которые заплатили перевозчику-нелегалу в ходе контрольной закупки. Если они остались у него, в этом, согласитесь, есть некоторая ирония...

Впрочем, даже если бы подпольных бизнесменов удавалось привлекать к ответственности, вряд ли это кого-либо остановило бы. По словам Лебедевой, когда установлен факт сдачи в наем помещения без государственной регистрации, суд дает минимальный штраф в 500 рублей. За работу без кассы за первое нарушение – предупреждение, за повторное – штраф 10 тысяч рублей. Смешные суммы в сравнении с доходами, которые можно получать от предпринимательской деятельности в разгар туристического сезона.

Начальник управления экономики и инвестиционной политики Наталья Иванычева сообщила, что за 4,5 года администрация легализовала и поставила на налоговый учет 30 туристических объектов. Несколько граждан, оказывающих туристические услуги, зарегистрировались как самозанятые. Иванычева напомнила, что представители туристического бизнеса могут воспользоваться мерами финансовой поддержки, предоставляемой администрацией. В прошлом году на эти цели было выделено... 11 миллионов рублей. // Фото: Robin Higgins с сайта Pixabay