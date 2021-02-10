Куда зайдет Карелия "по индивидуальному плану", и сколько это стоит

Текст и фото: Антонина Кябелева

В 2020 году Карелия попала в десятку самых экономический слабых регионов страны, для которых была разработана индивидуальная программа развития, предполагающая финансирование из федерального бюджета. В течение ближайших пяти лет республика должна получить пять миллиардов рублей — по одному миллиарду рублей ежегодно. Деньги предполагается направить на реализацию проектов в самых различных сферах, начиная от промышленности и заканчивая туризмом.

Первый миллиард Карелия истратила в 2020 году. 10 февраля на встрече с журналистами вице-премьер карельского правительства Дмитрий Родионов подробно рассказал о самых крупных проектах, которые должны быть реализованы в республике до конца 2024 года. Параллельно в качестве частных инвестиций карельское правительство намерено привлечь в экономику 10,3 миллиарда рублей. Эффект от реализации программы должен вылиться в создание около 1700 рабочих мест.

На въезде в Петрозаводск в районе аэропорта планируется построить промышленный парк. На эти цели зарезервировано 1,025 миллиарда рублей. Подготовить земельный участок с готовыми коммуникациями для строительства промышленных цехов в правительстве обещают уже летом 2021 года. Один из цехов будет отдан под производство строительных материалов и камнеобработку. Второй цех будет специализироваться на деревообработке. Третье здание предложат предпринимателям, которые занимаются конвейерной сборкой, упаковкой, мебелью.

Идея промпарка, по словам Дмитрия Родионова, заключается в том, чтобы предоставить на льготных условиях предпринимателям в аренду помещения, где они могли бы развивать свой бизнес. Родионов отметил, что уже определена компания, которые будет и проектировать, и строить промпарк. Объект должен быть готов к 2024 году.

Второй крупный объект, стоимость которого определена в районе 606 миллионов рублей, касается обустройства туристического объекта - Беломорских петроглифов.

Дмитрий Родинов отметил, что летом 2021 года должна быть рассмотрена заявка на включение Беломорских петроглифов в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вице-премьер карельского правительства рассказал, что планируется обустроить входную зону к наскальным рисункам, построить гостиницу на 50 номеров, ресторан, капитальный мост через реку Кислый Пудас, реконструировать дорогу до Залавруги, где расположены петроглифы, а также саму смотровую зону, и установить там освещение.

- Работа по созданию комплекса должна быть завершена к концу 2023 года,

- сказал Родионов.

Он не исключает, что в процессе проектирования сумму, необходимую на реализацию проекта, придется увеличить.

В 2020 году 500 миллионов рублей было внесено в уставной капитал государственного АО «Совхоз Ведлозерский», где реализуется инвестиционный проект по строительству роботизированной молочной фермы на 1200 голов дойного стада. Общий объем средств на строительство молочного комплекса составляет 2 миллиарда рублей. Планируется, что совхоз возьмет кредит в 1,5 миллиарда рублей. Территориально молочный комплекс появится в Пряже на землях бывшего зверосовхоза.

В индивидуальную программу развития попал лыжный комплекс Курган в Петрозаводске, на реконструкцию которого планируют выделить 1 миллиард рублей. Начать реализацию проекта планируется в 2021 году. Предполагается, что на Кургане появятся новые трассы для биатлона и беговых лыж, новый тир, трибуны. Но пока, заметил вице-премьер, даже не завершена работа над концепцией будущего спортивного комплекса. Тем не менее Родионов надеется, что в 2022 году можно будет приступить к строительным работам.

Для граждан, которые хотели бы построить индивидуальный дом, забрезжил реальный шанс получить землю с подведенными коммуникациями. В рамках индивидуальной программы развития Карелии определена территория для индивидуального жилищного строительства в Сортавальском районе.

Родионов рассказал, что уже готова проектно-сметная документация, и в 2021 году начнется строительство дорог, водопроводной сети и линии электропередачи. В Сортавальском районе предполагается выделить 100 земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Этими участками, уверяет Роионов, смогут воспользоваться многодетные семьи и другие льготные категории граждан.

В 2022 и 2023 году предполагается обустроить еще две территории, где можно будет развивать индивидуальное жилищное строительство. Правда, отметил Родионов, пока не определены районы, где появятся аналогичные территории с готовой инфраструктурой.

Карелия не раз пыталась реализовать федеральные программы с миллиардным финансированием и длинным списком будущих объектов. К сожалению, радужные на первых порах планы слишком часто оборачивались горьким разочарованием, недобросовестными подрядчиками, отсутствием готовой документации и другими проблемами, которые не позволяли карельскому правительству реализовать задуманное. Посмотрим, как будет на это раз….