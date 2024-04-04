Кто на новенького: «РКС-Петрозаводск» провели День нового работника

Знакомство с предприятием прошло в формате «диалога без галстуков» с руководителями направлений

Фотоматериалы представлены в официальной группе «РКС-Петрозаводск»

В апреле в компании «РКС-Петрозаводск» прошел День нового работника. Во встрече приняли участие маляр и машинист насосных установок, экономист и техник, слесари-ремонтники и слесари по ремонту авто, которые пришли в «ПКС-Водоканал» и «ПКС-Тепловые сети» в наступившем году. Вместе с ними с компанией знакомился студент вуза, совмещающий учебу и работу в отделе технических присоединений.

Гостям рассказали о структуре предприятия, социальном пакете и корпоративных проектах. Завершили встречу посещением канализационных очистных сооружений, крупного инфраструктурного объекта «ПКС-Водоканал» в Петрозаводске.

«РКС-Петрозаводск» – крупнейшая группа компаний ЖКХ в Карелии с численностью более тысячи работников, все они представители десятков профессий отрасли. Многие специалисты работают в сфере настолько давно, что создали семейные трудовые династии. Команда предприятия уверенно обеспечена работой – на ближайшие 30 лет мы подписали концессионные соглашения по обслуживанию городской инфраструктуры. Вместе с Объединенной первичной профсоюзной организацией доработали коллективный договор, который в 2023 году Управлением труда и занятости Карелии был признан лучшим в республике. С учетом рекомендаций давних и вновь принятых сотрудников, которые пока смотрят на бизнес-процессы предприятия свежим взглядом и вносят свои предложения, дорабатываем социальный пакет,

– подчеркнул на Дне нового работника главный управляющий директор «РКС-Петрозаводск» Александр Сафронов.

А впечатлений после первых месяцев работы в «РКС-Петрозаводск» специалисты получили немало. На Дне нового работника офисные сотрудники и производственники отметили роль наставников, которые в первые недели поддерживают новичков. Из года в год наставничество ускоряет адаптацию в большой команде предприятия, помогает разобраться в функционале, освоить информационные системы и ограждает новых специалистов от ошибок. Высоко оценили качественное оснащение рабочих мест, чистоту на производстве и обеспечение спецодеждой.

Приятно удивила новичков на встрече и корпоративная культура «РКС-Петрозаводск», которая поддерживает активистов при участии в социальных, городских, кросс-функциональных и спортивных проектах компании, помогает повысить квалификацию и ускорить карьерный рост.

Стать частью большой команды ГК «РКС-Петрозаводск» могут опытные и начинающие специалисты. Уточнить перечень свободных вакансий можно по телефонам 8 (981) 400-64-29, 8 (8142) 71-00-44 и электронной почте rabota@rks.karelia.ru

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