«КСМ» поделилась видео со строительной площадки роботизированной фермы

О ходе строительства в Пряже подробно рассказал руководитель проекта Юрий Дигтяр

Молочная ферма будет построена на территории бывшего зверосовхоза, на территории пгт. Пряжа (в двух километрах от трассы «Кола» в сторону Сортавалы). Заказчик – АО «Совхоз «Ведлозерский», генеральный подрядчик – АО «Специализированный Застройщик «КСМ».

Основное назначение фермы - разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого коровьего молока, дополнительными продуктами предприятия станет мясо технологически выбракованных коров, нетели, бычки, а также органическое удобрение.

Площадь территории обширная, больше 180 тыс. кв. м., из них площадь застройки - около 70 тыс. кв. м. Панируется построить четыре десятка зданий различного назначения, как отдельностоящих, так и связанных между собой: два коровника на 600 голов каждый, молочный блок, родильное отделение, три телятника, рассчитанных на разный возраст животных, ветеринарный блок, склад кормов, сараи для хранения сена, навозохранилище и т.д.

С момента заключения контракта в октябре текущего года выполнены работы по демонтажу существующих зданий и сооружений, снят почвенно-растительный слой (в дальнейшем он будет использован для озеленения территории), выполняется вертикальная планировка (перепад высот на площадке достигает 16 метров). Продолжается устройство подпорной стенки, устройство проездов, запланированных проектом, отсыпка мест складирования навоза. В начале декабря приступили к строительству фундамента одного из двух коровников на 600 голов.

Объект будет введён в эксплуатацию в 2025 году.

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