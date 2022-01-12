Крупнейшие торговые сети ограничат наценки на базовые продукты

В федеральной антимонопольной службе сообщили о том, что несколько ретейлеров согласились ограничить свои наценки на социально значимые продукты.

В прошлом году ФАС предложила крупнейшим торговым сетям проработать механизмы ответственного ценообразования, направленные на добровольное взятие на себя обязательств по снижению цен на важные продовольственные товары. В результате, как сообщили в ФАС, три ретейлера направили предложения о товарных позициях, по которым каждый из них готов ограничить наценки.

«АО «Тандер» (торговые сети «Магнит» и «Дикси») и Х5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель, «Чижик») готовы ограничить максимальный уровень наценок десятью процентами, а торговая сеть «Бристоль» – десятью - пятнадцатью процентами. Наценки ниже предельного уровня сохранятся и не будут увеличиваться»,

- прокомментировали антимонопольщики. Ведомство рассматривает поступившие от компаний предложения.

Газете «Коммерсантъ» в «Магните» сообщили о том, что наценка будет ограничена примерно на 200 позиций из 25 категорий базовых продуктов. В частности, на вермишель, овощи из «борщевого набора», хлеб, молоко, сливочное масло, гречневую крупу. В X5 Group уточнили, что ограничения наценки коснутся более 20 товарных категорий и начнут действовать с 12 января. Список конкретных товаров собираются определять ежемесячно. Удерживать планку наценки ретейлеры готовы в течение года. (фото pixabay.com, Alexas_Fotos)