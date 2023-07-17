Кратковременные дожди и грозы ожидаются во вторник в Карелии

Завтра, 18 июля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +12, +14°С, днем +20,+22°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части кратковременные дожди, местами гроза. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +14°С, днем +20, +25°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +19, переменная облачность, дождь.

В Сегеже до +22, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сортавале до +20, переменная облачность, дождь.

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения. // Фото: freepik.com