Похолодание с дождями надвигается на Карелию

У жителей и гостей Карелии есть еще несколько дней, чтобы покупаться в лучах солнца и насладиться теплой погодой. До вторника воздух будет прогреваться до +21, +26 градусов.

Со среды, 19 июля, к границам региона прорвутся атмосферные фронты циклона, несущие дожди, временами сильные. О смене погоды предупреждают в карельском гидрометцентре. Ветер сменится на северный. На фоне дождей температура не будет подниматься выше +16, +19.

До конца рабочей недели ожидаются дожди, дневная температура будет в пределах +15,+18, на севере +12, +15. Как отмечают специалисты, такие температуры не соответствуют календарю.