Корзинку спиртного и шоколада унесли ночью из магазина в Питкяранте

Два юноши перебрали с алкоголем и гуляли ночью по Питкяранте. Потом решили залезть в магазин – за выпивкой и закуской, сообщили в МВД Карелии.

Молодые люди отжали входные двери, набрали спиртное, сигареты и шоколадные батончики в корзинку, а потом ушли. Они украли товара более чем на 19 тысяч рублей.

Утром продавцы пришли в магазин и увидели разбросанные по полу товары. Входные двери были открыты.

Воришек нашли, они признались и раскаялись. Оказалось, часть похищенного злоумышленники съели и выпили¸ остальное потеряли. Их будут судить за кражу. // фото: fabrikasimf/ freepik.com