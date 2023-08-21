21 августа 2023, 13:18
Корзинку спиртного и шоколада унесли ночью из магазина в Питкяранте
Молодые люди отжали дверь и проникли в торговую точку
Два юноши перебрали с алкоголем и гуляли ночью по Питкяранте. Потом решили залезть в магазин – за выпивкой и закуской, сообщили в МВД Карелии.
Молодые люди отжали входные двери, набрали спиртное, сигареты и шоколадные батончики в корзинку, а потом ушли. Они украли товара более чем на 19 тысяч рублей.
Утром продавцы пришли в магазин и увидели разбросанные по полу товары. Входные двери были открыты.
Воришек нашли, они признались и раскаялись. Оказалось, часть похищенного злоумышленники съели и выпили¸ остальное потеряли. Их будут судить за кражу. // фото: fabrikasimf/ freepik.com