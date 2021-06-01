«Король ужасов» назвал самый страшный хоррор

73-летний американский писатель Стивен Кинг в беседе с Dread Central назвал самый страшный, по его мнению, хоррор. Оказалось, что «король ужасов», автор «Оно», «Сияние», «Куджо», боялся, когда смотрел фильм ужасов «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света», 1999 года.

Писатель признался, что лежал в больнице под обезболивающим, когда впервые увидел эту картину, пишет «Лента.ру». Запись принес сын писателя со словами: «Ты должен это посмотреть».

«На половине я не выдержал: выключите это! это слишком жутко и странно!»

- поделился воспоминаниями Кинг.

Фильм режиссеров Эдуардо Санчеса и Дэниэла Мирика рассказывает о группе студентов, которые приезжают в старинное поселение для съемок документального фильма, основанного на легенде о ведьме. Фильм оказался успешным в прокате. При бюджете в 60 тысяч долларов картина заработала более 248 миллионов, а также вошла в Книгу рекордов Гиннесса как кинопроект с наиболее успешным соотношением расходов и доходов. (фото novostiliteratury.ru)