Консул в Таиланде рассказал, как россиян заманивают в рабство

Мошеннические колл-центры, расположенные в Мьянме на пограничных с Таиландом территориях, заманивают граждан многих стран, в том числе РФ, посулив им карьеру моделей или рекламных агентов в Таиланде, рассказал РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.

«На них выходят какие-то безвестные русскоговорящие менеджеры, которые предлагают в размытой форме "поработать в Таиланде", для девушек – моделями, для парней – рекламщиками, продвигающими некие товары или услуги»,

- рассказал агентству дипломат.

По его словам, переговоры через Telegram или другие социальные сети и мессенджеры заканчиваются, как правило, прибытием в международный аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке, где обманутых искателей работы в Азии встречают и везут вглубь Таиланда, и далее – в город Месай на мьянманской границе. Далее их насильно нелегально переправляют через пограничную реку Мэй на лодках подальше от официального пограничного перехода.

У людей, как правило, сразу отбирают телефоны, поначалу даже те не осознают, что находятся уже не в Таиланде, а на территории сопредельного государства.