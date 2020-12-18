Конкурс «Я и любимец»: выбираем лучший кадр декабря

Пришло время определить последнюю пятерку финалистов среди участников конкурса «Я и любимец», который проводит портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама». Сегодня начинается голосование за лучший снимок декабря!

Прочитать о конкурсе и познакомиться с участниками можно здесь.

Фото самых ярких участников и победителя месяца будет опубликовано в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Победитель получит приз – фотосессию с фотографом Еленой Аляхнович.

Голосование начинается 18 декабря и продлится до 25 декабря. В тот же день будет объявлен победитель. Заходите в группу ВКонтакте «Петрозаводск говорит» и ставьте лайки под понравившимися снимками! Приём работ на конкурс завершён. (фото: fiesta.ru)