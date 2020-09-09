Конкурс по скоростному выкапыванию могил прошел в России

Состязания по выкапыванию могил на скорость впервые прошли в России.

Необычные соревнования устроили в Томске. В конкурсе участвовали пять сибирских городов. Победитель выкопал могилу за 52 минуты, сообщает канал Mash. Худший результат - около 70 минут.

По сообщению Theworldnews, конкурс планировалось провести в августе, но из-за коронапандемии было решено его отложить. Изначально организатором должен был выступить похоронный дом, а провести состязания хотели во Владивостоке, затем перенесли в Омск, а затем заявили, что проведут их через год.

Фото: cursorinfo.co.il