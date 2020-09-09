Автомобильное движение на трассе «Кола» остановится на 45 минут

Ладожский мост на трассе «Кола» рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области разведут утром 10 сентября.

Движение по переправе через Неву будет перекрыто в течение 45 минут - с 10:00 до 10:45, предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В этот промежуток времени по реке пройдет баржебуксирный состав. Автомобилистов просят учесть информацию при планировании маршрутов.

Разводка моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 С и скорости ветра не более 15 м/с.

Фото: sevzap.rosavtodor.ru