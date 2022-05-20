Конкурс авторских настенных часов проведут в Петрозаводске

Городской дом культуры объявил творческий конкурс авторских работ «Настенные часы» (12+). Принять участие в нем могут индивидуальные авторы и творческие коллективы. Работы принимаются до 15 июня.

Все авторские часы станут экспонатами заключительной выставки проекта «У времени в гостях». Ее планируют открыть 25 июня в рамках праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города. Кроме того, в каждой номинации будет выбран победитель, который получит диплом и памятный подарки.

«Приветствуются различные техники исполнения. Искать вдохновение можно в темах 350-летия со дня рождения Петра Великого и достопримечательности Петрозаводска. Часы могут быть любой геометрической формы. Высота работы должна составлять от 30 до 50 см. Обязательно нужно установить часовой механизм»,

– отметили организаторы.

Заполнить и прислать заявку на электронную почту: dkp9@onego.ru можно уже сейчас. Телефоны для справок: +7 (906) 206-31-03 и 76-21-22. Все подробности можно найти в Положении о проведении конкурса на странице ГДК в соцсети ВК. Фото: vk.com.