Конфликт на ножах произошел ночью в Петрозаводске

Еще одна неспокойная ночь в Петрозаводске. Накануне в карельской столице после конфликта, предположительно, с военнослужащим погиб мужчина – его последние мгновения жизни попали на видео с камеры наблюдения. А ночью в воскресенье в городе произошел еще один конфликт. Об этом сообщает телеграм-канал «Карельский дворик» со ссылкой на очевидцев.

Полиция, медики и следы крови – все это наблюдали на улице Мичуринская, 19.

«Сначала была слышна громкая потасовка, а позже на место прибыла полиция и медики. О том, что в конфликте применялось холодное оружие рассказали жители дома. Утром они обнаружили следы крови возле подъезда»,

- сообщает ТГ-канал.

Количество пострадавших, тяжесть травм не известна. Полиция пока хранит молчание.