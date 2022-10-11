Кондопожские «армейцы» выиграли свой второй матч в первенстве МХЛ

В понедельник команда «СКА-Карелия» проводила заключительный матч выездной серии в Туле против «Академии Михайлова - Юниор». Встреча завершилась победой «армейцев» в серии буллитов.

Основное время и овертайм закончились со счетом 2:2. В составе команды из Кондопоги шайбы на свой счет записали Кирилл Коновалов и Дмитрий Прозоров. Единственный гол в серии буллитов забил Кирилл Крупник.

Эта победа стала второй для «СКА-Карелии» в первенстве МХЛ. Наша команда располагается на 35-м месте в таблице.

Следующие игры «армейцы» проведут 15-16 октября в Кондопоге. Их соперником станет «Динамо-Шинник». Фото паблика «СКА-Карелия» / vk.com