Маленькие гимнасты из Карелии познакомились с Ириной Виннер-Усмановой

Карельские юные гимнасты впервые участвовали в Международных соревнованиях «II Этап Кубка сильнейших». Состязания прошли в рамках Национальной лиги художественной гимнастики, сообщили в Минспорта Карелии.

Спортсмены показывали свое мастерство в смешанных парных упражнениях и среди юношей. Соревнования проходили в Москве с 4 по 6 октября.

Среди смешанных пар по программе мастеров спорта второе место заняли Софья Рышкевич и Артем Близнюк.



Первое место по программе КМС завоевали Ульяна Рахкоева и Артемий Евсеев, серебряная медаль у Элины Климовой и Максима Кондратьева.



В индивидуальных упражнениях среди юношей по программе мастеров спорта Артем Близнюк получил серебряную медаль в упражнении с булавами и две бронзовые в упражнениях с кольцами и скакалкой.



Артемий Евсеев по программе КМС занял 6 место.



На соревнованиях юным спортсменам из Карелии удалось пообщаться с главным тренером и президентом Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ириной Виннер-Усмановой. // Фото: Минспорта Карелии