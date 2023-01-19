Кондопожские «армейцы» уступили «акулам» с Сахалина

Хоккейный клуб «СКА-Карелия» проиграл свой очередной матч первенства МХЛ. Накануне наша команда уступила «Сахалинским акулам».

Игра прошла в Кондопоге в Ледовом дворце. Встреча получилась равной. Долгое время счет был ничейным, и только в третьем периоде удача улыбнулась гостям. Итоговый результат - 1:3.

Сегодня эти же соперники сыграют второй матч. Начало в 19:00. // Фото пресс-службы «СКА-Карелия»