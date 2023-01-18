Сборная Карелии примет участие в Специальной Олимпиаде

Единые игры Специальной Олимпиады пройдут в Казани с 21 по 27 января. Они объединят более 1,5 тысяч спортсменов. Это соревнования нового формата, которые будут проводиться по 10 летним и восьми зимним видам спорта для людей, которые имеют ограничения по здоровью, связанные с интеллектуальными нарушениями, пояснили в минспорта.

Карелию представят 15 спортсменов и 5 тренеров из Петрозаводска и пгт Повенец Медвежьегорского района.

Спортсмены будут выступать в таких видах спорта, как бадминтон, юнифайд-бадминтон, лыжные гонки, бег на снегоступах, шорт-трек. // Фото: vk.com/minsportkarelia.