Кондопожские «армейцы» разгромно проиграли в Петербурге

Кондопожская команда «СКА-Карелия» крупно проиграла в матче МХЛ против МХК «Динамо» из Санкт-Петербурга. Встреча прошла сегодня в Северной столице.

Борьбы в этой игре не получилось. Хозяева с первого периода завладели преимуществом и повели в счете. Итоговый результат - 6:0.

«СКА-Карелия» занимает последнее, 37-е место в турнирной таблице Молодежной хоккейной лиги. В активе нашей команды 9 побед в 53 матчах.

«Армейцам» в этом сезоне осталось сыграть лишь один матч - 26 февраля в Петербурге они встретятся со «СКА-1946». // Фото пресс-службы МХК «Динамо»