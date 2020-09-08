Комплексную систему телеметрии услуг ЖКХ впервые реализовали в Карелии

Тема контроля, эффективности и прозрачности предоставления услуг ЖКХ до сих пор остается одной из самых сложных и обсуждаемых в нашей стране. Решение этих вопросов стало государственным приоритетом и является частью национального проекта «Жилье и городская среда». Цифровизации городского хозяйства уделяется серьезное внимание, о чем говорит рост числа успешных проектов в этой сфере. Речь, прежде всего, идет о новостройках, так как в них проще внедрить современные технологии еще на стадии строительства. Однако и вторичный жилой фонд будет постепенно оснащаться цифровыми счетчиками в процессе проведения капитальных ремонтов.

В Петрозаводске комплексное решение по телеметрии всех приборов учета одним из первых успешно реализовал известный провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» в новом доме «СМАРТ» в рамках партнерского соглашения с компанией «Стройинвест КСМ». Специалисты «Ростелекома» еще на стадии строительства объекта подвели к нему и проложили внутри волоконно-оптические сети связи и обеспечили дом широкополосным доступом к высокоскоростному интернету. Затем они установили общедомовые и индивидуальные «умные» счетчики и создали полноценную систему автоматизированного учета ресурсов ЖКХ.

Согласно новому закону №522-ФЗ «умные» приборы с прямой передачей показаний поставщику услуг должны были быть установлены пока только на линии электрических сетей, но застройщик решил сразу автоматизировать всю систему использования ресурсов ЖКХ в новостройке. Поэтому показания расхода тепла, горячей и холодной воды в «СМАРТЕ» также учитываются удаленно. Информация о потреблении ресурсов доступна онлайн всем сторонам отношений.

Андрей Маниев, директор Карельского филиала ПАО «Ростелеком» оценил результат работ:

Более двух лет назад “Ростелеком” и строительная компания “КСМ” подписали соглашение о партнерстве и перешли к комплексному обеспечению новостроек услугами связи. Сдача первого в Карелии умного дома – логическое продолжение совместной работы. Нам приятно, что застройщик оценил сервисы многофункциональной платформы “Ростелеком Ключ”, в том числе интеллектуальную систему по сбору и передаче данных с приборов учета ЖКХ. Нововведение сделает расчет платы за ресурсы прозрачным: жильцы и управляющая компания смогут отследить реальные объемы их потребления. Снизить или завысить данные при использовании такого решения нельзя.

Каждый собственник жилья в этом доме, установив мобильное приложение «Ростелеком Ключ» и получив доступ в личный кабинет, может контролировать правильность выставленных счетов. А управляющая компания в режиме реального времени получает данные о расходе электричества, воды и отопления не только в каждой из 86-ти квартир, но и данные общедомовых приборов учета для формирования корректных счетов на оплату. Жильцам больше не нужно выписывать данные счетчиков и заполнять квитанции, а сотрудникам УК лично приходить и снимать контрольные показания приборов.

Главное преимущество новой системы для жильцов – это оплата только по факту расходования ресурсов, здесь нет усредненных нормативов. Это делает жилье в новостройках более выгодным с точки зрения оплаты коммунальных услуг, так как коммунальные платежи здесь получаются значительно ниже и их легче контролировать. Можно, например, выставить комфортную температуру отопления в своей квартире и платить конкретно за этот расход, а не за средний по дому.

Также благодаря этой системе решается вопрос с неплательщиками. Использование телеметрии исключает ситуации, когда оплату долга за коммуналку одних жильцов делят между другими. Использование сервиса позволяет собственникам оплачивать только фактически потребленные коммунальные ресурсы и не нести дополнительные расходы из-за недобросовестных соседей-неплательщиков.

В ближайшем будущем все приборы во всех домах, и старых, и новых, должны будут работать по принципу телеметрии. В общегородском масштабе и в масштабе страны новая система призвана снизить хищение и необоснованные потери ресурсов, улучшить возможности сбора, хранения и анализа данных, чтобы в итоге выйти на разумное и эффективное энергопотребление.

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