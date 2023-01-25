Комплекс переработки ТКО мощностью 190 тысяч тонн построят в Карелии

Среди перспективных объектов обращения с ТКО – новый комплекс "Прионежский" мощностью 190 тысяч тонн, который построят в следующем году.

Обсудили с Артуром Олеговичем развитие отрасли по обращению с ТКО. Создание объекта, который практически полностью покроет потребность региона по мощностям и обеспечит достижение показателей Национального проекта «Экология», находится на стадии проектирования. Мощность комплекса составит более 190 тысяч тонн в год. Рассчитываем, что в течение 2023 года будет подготовлена проектно-сметная документация и пройдены государственные экспертизы,

— сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Объект «Прионежский» создается в рамках концессионного соглашения. РЭО готов предоставить льготный заем концессионеру в размере до 95% от стоимости проекта за счет привлечения средств на бирже путем размещения облигаций РЭО после получения заключений государственных экспертиз. Комплекс переработки отходов будет построен в 2024 году.

Глава Карелии поблагодарил компанию за сотрудничество и содействие, которое она оказывает региону в работе по обращению с отходами.

Республика стоит на пороге внедрения новой системы обращения с отходами, поэтому очень важно, что в Карелию приходят профессионалы, имеющие большой опыт и использующие в работе самые современные технологии. Это позволяет нам системно развивать отрасль и определять планы на годы вперед,

- подчеркнул Артур Парфенчиков.

Фото: https://reo.ru