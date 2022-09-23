Коммуналка подорожает в России раньше срока

Тарифы ЖКУ вырастут в России с 1 декабря 2022 года вместо 1 июля 2023 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минэкономразвития.

Таким образом, в этом году тарифы будут повышены дважды. После этого правительство обещает не менять их до июля 2024 года, отмечает издание.

Предельный уровень индексации тарифов на коммуналку в декабре не должен превысить 9%.

Согласно подсчетам, средний ежемесячный платеж на семью из трех человек вырастет на 324 рубля. В Минэкономразвития заявили, что опережающая индексация тарифов требуется для обновления теплотрасс, водопроводов и прочих объектов. Фото: unsplash.com