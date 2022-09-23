Умер знаменитый режиссер Владимир Краснопольский

Режиссер Владимир Краснопольский умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

В соавторстве с Валерием Усковым Краснопольский снял такие знаменитые фильмы и сериалы, как «Вечный зов», «Тени исчезают в полдень», «Ермак», «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» и другие.

В 1983 году Владимир Краснопольский стал народным артистом РСФСР. Фото Союза кинематографистов России