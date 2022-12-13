Количество вызовов врача на дом по номеру 122 возросло в Карелии

За прошедшие сутки на короткий номер 122 поступило 68 вызовов врача на дом от жителей Петрозаводска и районов республики. Для сравнения на прошлой неделе – ежедневно поступало почти 50 таких обращений. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

С 1 сентября по 30 ноября на горячую линию 122 поступило 22 965 обращений.

Из них более 15 тысяч касались записи на анализы, информации о тестах на коронавирус, результатов, 58 обращений - записи на вакцинацию. // фото unsplash.com