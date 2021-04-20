Когда жителю Карелии отказали в кредите, он пошел на преступление

В полицию города горняков поступило заявление о краже от представителя магазина сотовой связи, сообщает МВД Карелии.

Некий молодой человек похитил дорогой телефон из торгового зала посреди рабочего дня. Ущерб составил 26 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемого. 19-летний костомукшанин пояснил, что пришел в салон, чтобы оформить смартфон в кредит, однако ему отказали. А когда продавец отвлекся, юноша похитил гаджет и быстро покинул помещение.

Молодой человек пользовался телефоном до прихода полицейских. Сотрудники уголовного розыска изъяли похищенное. Возбуждено уголовное дело.

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