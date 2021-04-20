20 апреля 2021, 10:09
Когда жителю Карелии отказали в кредите, он пошел на преступление
Криминальный случай, произошедший в Костомукше, можно считать эталонным по накалу идиотизма
В полицию города горняков поступило заявление о краже от представителя магазина сотовой связи, сообщает МВД Карелии.
Некий молодой человек похитил дорогой телефон из торгового зала посреди рабочего дня. Ущерб составил 26 тысяч рублей.
Полицейские установили подозреваемого. 19-летний костомукшанин пояснил, что пришел в салон, чтобы оформить смартфон в кредит, однако ему отказали. А когда продавец отвлекся, юноша похитил гаджет и быстро покинул помещение.
Молодой человек пользовался телефоном до прихода полицейских. Сотрудники уголовного розыска изъяли похищенное. Возбуждено уголовное дело.
Фото с сайта i1.wp.com/woplan.net