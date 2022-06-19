Кофе Poetti, поразительно похожий на финский Paulig, появился в России

Гостям Петербургского международного экономического форума представили новый бренд Poetti. Учатников мероприятия угощали этим кофе, который по дизайну сложно отличить от Paulig, пишет Yle.

Напомним, финский бренд ушел из России еще в мае, но ему на смену подготовили новый продукт. В рекламе, которую раздали гостям форума, было сказано, что кофе изготовили на заводе в Твери. Раньше там производили продукцию финской компании.

В рекламных листовках написано, что у нового кофе есть «многолетняя экспертиза Paulig», поэтому вкус напитка якобы останется прежним. В финской компании сообщили, что им ничего об этом неизвестно. // Фото: about-tea.ru, teacofee.ru