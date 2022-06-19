19 июня 2022, 16:30
Кофе Poetti, поразительно похожий на финский Paulig, появился в России
Новый кофейный бренд взамен ушедшего осенью запустят в РФ
Гостям Петербургского международного экономического форума представили новый бренд Poetti. Учатников мероприятия угощали этим кофе, который по дизайну сложно отличить от Paulig, пишет Yle.
Напомним, финский бренд ушел из России еще в мае, но ему на смену подготовили новый продукт. В рекламе, которую раздали гостям форума, было сказано, что кофе изготовили на заводе в Твери. Раньше там производили продукцию финской компании.
В рекламных листовках написано, что у нового кофе есть «многолетняя экспертиза Paulig», поэтому вкус напитка якобы останется прежним. В финской компании сообщили, что им ничего об этом неизвестно. // Фото: about-tea.ru, teacofee.ru