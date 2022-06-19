19 июня 2022, 15:07
Россия

За сутки в России госпитализировали 730 человек с ковидом

От последствий коронавируса в России умерли еще 62 человека

За минувшие сутки 730 человек в России попали в больницы с коронавирусом. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с инфекцией.

Накануне госпитализировали с ковидом 1291 пациента. Общее количество выявленных за последние 24 часа новых зараженных соcтавило 3081. Днем ранее их было 3382.

За прошедшие сутки умерли 62 человека с коронавирусом. Выздоровели за этот период 3279 пациентов. // Фото: pxhere.com

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COVID-19