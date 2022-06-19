За сутки в России госпитализировали 730 человек с ковидом

За минувшие сутки 730 человек в России попали в больницы с коронавирусом. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с инфекцией.

Накануне госпитализировали с ковидом 1291 пациента. Общее количество выявленных за последние 24 часа новых зараженных соcтавило 3081. Днем ранее их было 3382.

За прошедшие сутки умерли 62 человека с коронавирусом. Выздоровели за этот период 3279 пациентов. // Фото: pxhere.com