Mango окончательно уйдет из России

Mango больше не будет осуществлять в России прямые продажи. Такое решение связано с ситуацией на Украине и «геополитической неопределенностью», передает ТАСС, ссылаясь на El País.

Осведомленный источник сообщил изданию, что Mango договорилась с рядом партнеров в РФ и передаст им 55 магазинов. После этого бутики станут франшизами, 800 рабочих мест сохранятся.

Но вот что будут в этих магазинах продавать – большой вопрос. Ранее Mango сообщала, что ее франчайзи могут работать, если на складе будет товар.

Но сейчас компания прекращает в том числе и прямые онлайн-продажи в Россию.

Первые два магазина передадут на следующей неделе, в июне-июле Mango отдаст еще 22 торговых точки. // Фото: www.pexels.com