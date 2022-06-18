Владимир Жириновский перед смертью подозревал, что его хотят убить

Внебрачный сын недавно скончавшегося лидера ЛДПР рассказал о последних днях Владимира Жириновского. Олег Эйдельштейн заявил в ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на «России-1» о страшных подозрениях своего отца.

Политик считал, что его пытались убить. Сын провел с Жириновским немало времени в больнице, они много разговаривали. Во время последней беседы лидер ЛДПР сказал сыну, что его убивают. Эйдельштейн заявил, что «такие версии были».

Он также сказал, что перед смертью отец поцеловал ему руку и признался, что жил для семьи. Политика хотели отправить на лечение за рубеж, но он отказался, хотел остаться в России. // Фото: ctnews.ru