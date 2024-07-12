Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-3 лучших карт с кешбэком

При составлении рейтинга анализировались предложения 100 крупнейших российских банков по активам на начало июня текущего года

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб заняла 2 место в рейтинге наиболее выгодных дебетовых карт с кешбэком на все покупки в июле 2024 года, по версии портала Выберу.ру.

Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали такие ключевые параметры карт как размер начисления кешбэка и условия обмена бонусов на рубли, количество бонусных категорий, величина кешбэка у партнеров, начисление процентов на остаток на карте, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, стоимость выпуска и обслуживания карты, а также набор дополнительных сервисов (оформление онлайн, доставка карты) и ряд других параметров.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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