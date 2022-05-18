Карельский вагон в составе «Поезда помощи Донбассу» выехал из Москвы

Состав из 63 брендированных вагонов с гуманитарной помощью для жителей Донбасса сегодня выехал из Москвы. От Карелии он везет 40 кубометров пиломатериалов, которые предприятия региона собрали для восстановления инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик, передает пресс-служба регионального отделения Народного фронта.

«Всего собрано более 2400 т груза. Это продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены, медикаменты, мука, одежда, канцелярские товары, бытовая химия, пиломатериалы, строительные материалы, строительное оборудование, генераторы, удобрения и многое другое»,

- рассказали активисты ОНФ.

Напомним, Народный фронт и РЖД выступили с инициативой формирования «Поезда помощи Донбассу». На предложение откликнулись 60 регионов. Каждый из них направил свой вагон с гуманитарным грузом. Фото: gov.karelia.ru.