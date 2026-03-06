Карельский легкоатлет принес медаль другому региону

Карельский спортсмен Андрей Лукин выиграл серебро чемпионата России по легкой атлетике в помещении. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Соревнования прошли в Южно-Сахалинске. Чемпионат состоялся на Дальнем Востоке впервые и собрал 300 сильнейших спортсменов из 57 регионов страны.

Мастер спорта международного класса Андрей Лукин в составе команды Московской области завоевал серебряные медали в эстафете 4 по 400 метров.

Ранее сообщалось о том, что биатлонистка из Карелии выиграла гонку в Уфе.