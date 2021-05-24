Карельский дайвер поймал черепаху в Онежском озере

Ныряльщик из петрозаводского дайвинг-клуба «Онего» Алексей Костин, поймал в Онежском озере черепаху, сообщает в своем паблике петрозаводчанин Дмитрий Беленихин.

«Ныряя вчера в Песках, Алекс Костин заметил мелькнувшую на пределе видимости черепаху, но не поверил своим глазам. Сегодня, в том же месте, черепаха снова попалась на глаза Алексею, и была выловлена!»

– говорится в сообщении.

Отловленное пресмыкающееся было идентифицировано как красноухая черепаха, не характерная для водоемов Карелии. По всей видимости, животное упустил владелец.

Дайверы забрали черепаху с собой, планируя ее отогреть и накормить. В заключение было отмечено, что нырялщики готовы уступить найденыша в надежные руки за небольшое вознаграждение. // Фото: nashzelenyimir.ru