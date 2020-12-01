Карельский центр «Абилимпикс» признали третьим в России

На церемонии закрытия VI Национального чемпионата «Абилимпикс» наградили лучшие региональные центры развития данного движения, сообщает Министерство образования Республики Карелия.

Третье мест среди регионалов федеральные эксперты присудили центру развития движения «Абилимпикс» Республики Карелия.

Центр является структурным подразделением Петрозаводского педагогического колледжа. За три года существования он успел зарекомендовать себя с хорошей стороны. Четыре региональных чемпионата были проведены на высоком уровне. Даже в этом году, несмотря на пандемию, удалось провести не только соревнования, но и деловую, профориентационную, выставочную и культурную программы.

Эксперты Национального центра отмечают прекрасно налаженное взаимодействие с местными специалистами, оперативность их работы и своевременное предоставление отчетности, внесение ценных предложений по развитию движения «Абилимпикс» в России, продвижение новых компетенций чемпионата.

Фото с сайта gov.karelia.ru