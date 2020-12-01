Ролик о Карелии стал лауреатом конкурса телеканала «Моя Планета»

Ежегодно организаторы премии «Моя Планета» отмечают самые смелые идеи и яркие свершения в области популяризации путешествий, сообщает сайт одноименного телеканала.



В этом году на конкурс поступило более двухсот уникальных работ, впечатляющие своей историей и атмосферой. К участию были приглашены не только профессионалы — фотографы, операторы, журналисты, но и активные путешественники — зрители канала.

«В этом году особенно сложно было выбирать победителей — многим участникам не хватило совсем немного до победы. Мы рады, что среди победителей много новых участников клуба и вдвойне рады наградить постоянных авторов. Хочется всем нам пожелать, чтобы в следующем году мы путешествовали по всему миру без преград и наши впечатления превращались в фото, видео и интересные тексты!»,

— сказала главный редактор сайта «Моя Планета» Вероника Далецкая.

В номинации «Путешествие на своем транспортном средстве» второе место занял Сергей Сайман с видео «На машине в Карелию. Воттоваара – самая мистическая гора Карелии. Кольский #2»

Организаторы сообщают, что теперь Серегей получит сертификат номиналом 4000 рублей и наушники EarDrops в качестве приза.

Спасибо Сергею за интересный сюжет!

Фото – скриншот с видео