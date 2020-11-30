Карельский Минфин едва не признали лучшим органом финансового контроля

Завершился IV Всероссийский конкурс «Лучший орган внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», сообщает ИА REGNUM.

Лучшим признано министерство финансов Якутии.

Второе место — у министерства финансов Карелии, третье поделили между собой службы финансового надзора Крыма и инспекции финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края.

Конкурс ежегодно проводится журналом «Финконтроль» совместно с Союзом специалистов содействия развития государственных финансов.

В этом году итоги конкурса подводились по четырем номинациям: «Риск-ориентированный контроль», «Результативный контроль», «Реализация результатов контрольной деятельности» и «Прозрачный и понятный контроль».

Конкурсные заявки рассматривались группой экспертов высшего уровня Минфина России и авторитетных финансовых структур федерального уровня.

Награждение победителей состоится 24 декабря в рамках онлайн-конференции «Актуальные вопросы осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля страны. Вопросы организации и осуществления внутреннего финансового аудита».

Фото с сайта ru.wikipedia.org