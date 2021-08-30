30 августа 2021, 11:35
Общество

Карельские саперы обезвредили еще 17 боеприпасов времен войны

Взрывоопасные предметы нашли на территории четырех районов республики

Сотрудники подразделения разминирования и взрывных работ Карельской республиканской поисково-спасательной службы за два дня нашли еще 17 мин, снарядов и гранат. Об этом сообщили в группе службы в соцсетях.

Опасные предметы обнаружили в Сортавальском, Кондопожском, Питкяранском и Пряжинском районах.

Все боеприпасы сохранились еще со времен Великой Отечественной войны. Саперы их уничтожили. // Фото: Карельская республиканская поисково-спасательная служба.

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новости Карелии
саперы
боеприпасы