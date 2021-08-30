Карельские саперы обезвредили еще 17 боеприпасов времен войны

Сотрудники подразделения разминирования и взрывных работ Карельской республиканской поисково-спасательной службы за два дня нашли еще 17 мин, снарядов и гранат. Об этом сообщили в группе службы в соцсетях.

Опасные предметы обнаружили в Сортавальском, Кондопожском, Питкяранском и Пряжинском районах.

Все боеприпасы сохранились еще со времен Великой Отечественной войны. Саперы их уничтожили. // Фото: Карельская республиканская поисково-спасательная служба.